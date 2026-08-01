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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 19vom 01.08.2026
Pech gehabt

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Corneil and Bernie

Folge 19: Pech gehabt

14 Min.Folge vom 01.08.2026

Bernie will mit Julie zum Schultanz gehen. Doch dann stürzt er und bricht sich das Bein. Aus Angst, Julie könnte sonst mit jemand anderem hingehen, verschweigt er ihr den Unfall. Bernie ist überzeugt, dass niemand von seinem gebrochenen Bein erfahren wird – solange er clever ist und Corneil ihm hilft.

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