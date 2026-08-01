Staffel 1Folge 15vom 01.08.2026
KunstalarmJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 15: Kunstalarm
14 Min.Folge vom 01.08.2026
John und Beth sind in der Oper. Corneil wartet in Johns Büro auf Bernie, als ein Einbrecher durch das offene Fenster steigt und ein wertvolles Gemälde stiehlt. Das Erlebnis traumatisiert Corneil so sehr, dass er große Angst davor entwickelt, allein zu sein. Es müssen drastische Maßnahmen ergriffen werden, um ihn von seiner Angst zu heilen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Corneil and Bernie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo