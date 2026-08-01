Staffel 1Folge 26vom 01.08.2026
Die Hundesitter-ShowJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 26: Die Hundesitter-Show
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Alle reden über die erfolgreiche Fernsehserie „Die Hundesitter-Show“, in der ein Hundesitter und sein tollpatschiger Hund die Hauptrollen spielen. Da der Hund der Serie krank wird, sucht man dringend Ersatz. Bernie schlägt Corneil vor – und tatsächlich bekommt er die Rolle. Schon bald sorgt Corneil dafür, dass nicht mehr der Hund, sondern der Hundesitter zum Opfer aller Scherze wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Corneil and Bernie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo