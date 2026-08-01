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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 29vom 01.08.2026
Telepathisch verbunden

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Corneil and Bernie

Folge 29: Telepathisch verbunden

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Corneil belauscht ein Telefongespräch von Romeo und erzählt Bernie davon. Als Bernie daraufhin dessen geheimes Vorhaben errät, behauptet er scherzhaft, telepathische Fähigkeiten zu besitzen. Martha fordert ihn auf, seine Kräfte zu beweisen. Um sich nicht zu blamieren, bittet Bernie Corneil um Hilfe.

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