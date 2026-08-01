Staffel 1Folge 37vom 01.08.2026
LuftschlösserJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 37: Luftschlösser
14 Min.Folge vom 01.08.2026
Rudy, der selbsternannte König der Freestyle-Fahrer, fordert Bernie zu einem Scooter-Duell heraus. Corneil versucht mit allen Mitteln, ihn davon abzubringen, seine Gesundheit zu riskieren. Doch Bernie bleibt stur. Wird er die Herausforderung annehmen oder doch noch einen Rückzieher machen?
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: StoryZoo