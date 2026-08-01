Staffel 1Folge 40vom 01.08.2026
Finder leidenJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 40: Finder leiden
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Corneil findet eine Smartwatch und möchte sie bei der Polizei abgeben. Bernie besteht jedoch darauf, sie zu behalten. Corneil erklärt ihm, dass das Behalten der Uhr Diebstahl gleichkommt und schlechte Taten nur Unglück bringen. Bernie lacht darüber, doch Corneil ist fest entschlossen, ihm eine Lektion zu erteilen.
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo