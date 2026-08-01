Staffel 1Folge 48vom 01.08.2026
FellkriegeJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 48: Fellkriege
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Bernie findet eine streunende Katze und überredet John und Beth, ihr ein Zuhause zu geben. Corneil erkennt schnell, dass die Katze in Wirklichkeit ein großer Unruhestifter ist. Doch niemand glaubt ihm. Alle denken nur, Corneil sei eifersüchtig.
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo