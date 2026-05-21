Der Fahnder
Folge 1: Der Parasit
49 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Der Callboy Louis hat erfahren, wo allmonatlich ein Goldschmuggel stattfindet. Zusammen mit Petra plant er, das Gold zu rauben. Faber, der Petra wegen Versicherungsbetrugs auf den Fersen ist, kommt Rick ins Gehege, der seinerseits den Goldschmuggel klären will. Schließlich stoßen sie auf eine Leiche.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Der Fahnder
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Release Company, WDR mediagroup