Der Fahnder
Folge 7: Über dem Abgrund
49 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Faber und sein Kollege überwachen ein Hotel, in dem einem Abnehmer falsche Dollarnoten übergeben sollen, doch dann flieht der Abnehmer – Faber verfolgt ihn und wird von ihm niedergeschlagen. Dass es sich dabei um einen V-Mann der Polizei handelt, ist nicht so erstaunlich wie die Tatsache, dass Faber den Mann erkannt zu haben glaubt.
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Der Fahnder
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Release Company, WDR mediagroup