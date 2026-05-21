Der Fahnder
Folge 15: Karl der Große
49 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Die Fans von Eintracht 08, dem Traditionsclub der Stadt, feiern den Wiederaufstieg in die zweite Fußball Bundesliga, obwohl der knappe 1:0 Sieg durch einen schweren Torwartfehler zustande gekommen ist. Auch Faber, selbst Anhänger des Vereins, glaubt zunächst nicht an eine Absprache oder Bestechung.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup