Der Fahnder
Folge 4: Im Zwielicht, Teil 1
49 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Die Fahndung erleidet – wie schon so oft – mit einer gut vorbereiteten Razzia gegen den Waffenhändler Bittmann (Edwin Marian) Schiffbruch. Die Vermutung liegt nahe, dass Bittmann über einen ‚Maulwurf‘ im Präsidium verfügt, der ihn mit Informationen versorgt. Hauptkommissar Rick hält Fabers Kollegen und Freund Wolfhart (Martin Lüttge) für verdächtig.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup