Der Fahnder
Folge 6: Der kleine Bruder
48 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Ricks Abteilung will es nicht gelingen, einen Spielerring auszuheben. Nur durch den Einsatz eines Spitzels meinen sie, die Leute auf frischer Tat ertappen zu können. Der Profispieler Mario soll diese Aufgabe übernehmen, aber anstatt mit der Polizei zusammenzuarbeiten, wollen er und sein kleiner Bruder Matti sich mit dem im Spiel gewonnen Geld ins Ausland absetzen.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup