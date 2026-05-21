Der Fahnder
Folge 12: Intriganten
49 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Die Erfolglosigkeit des Rauschgiftdezernats, speziell die des Beamten Gerstein, macht Faber stutzig: alle Razzien gegen den Großdealer Zamir bleiben erfolglos. Fabers hartnäckige Fahndungsarbeit erweist sich als Bumerang: ein potenzieller Zeuge entpuppt sich als gekauft, Faber selbst wird wegen Anstiftung zum Rauschgifthandel vom Dienst suspendiert.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup