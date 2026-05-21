Der Fahnder
Folge 16: Der Zeuge
49 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Horst Peters, ein kleiner Ganove, ist aus der Haft geflohen, obwohl er nur noch wenige Monate zu verbüßen hat. Für Faber ist das ‚Motiv‘ bald klar: ein Zellengenosse hat Horst gesteckt, dass seine Freundin Helga sich einen anderen Mann zugelegt hat. Als Faber Helga ins Gewissen reden will, verhält sich Gräwe, ihr vermeintlicher neuer Freund, äußerst konspirativ.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Der Fahnder
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Release Company, WDR mediagroup