Der Fahnder
Folge 10: Drücker
49 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Ein ehemaliger Klassenkamerad von Fabers Assistent May hat sich bei einer Zeitschriftenwerberkolonne eingeschlichen, um die kriminellen Praktiken dieses Unternehmens zu recherchieren. Kurz darauf wird er von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Am Steuer findet man wenig später den volltrunkenen Chef der Drückerfirma Harry Dohme, der sich an nichts erinnern kann.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup