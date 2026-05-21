Der Fahnder
Folge 13: Tommys großer Coup
49 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Faber ist dem internationalen Autoschieber Clausen auf den Fersen, konnte ihn aber bisher nicht überführen. Hauptkommissar Rick macht Druck – er will unbedingt auch die Hintermänner Clausens auf frischer Tat stellen. Als ein dubioser Geldverleiher namens Weller tot aufgefunden wird, entdecken Faber und Max dessen Verbindung zu Clausen.
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Der Fahnder
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Release Company, WDR mediagroup