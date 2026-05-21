Der Fahnder
Folge 3: Ein König ohne Reich
50 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Die Prostituierte Monika Lindner wird schwer verletzt aufgefunden. Fabers Recherche führt zu deren Zuhälter Werner Rothmann, der sich durch Flucht nicht gerade weniger verdächtiger macht. Doch Faber ist die Sache zu glatt, zumal auf einige von Rothmanns Etablissements Anschläge verübt worden sind – eine Tatsache, die von Rothmanns Partner sehr gelassen hingenommen wird.
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Der Fahnder
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup