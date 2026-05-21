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Der Fahnder

Ein König ohne Reich

ARD PlusStaffel 2Folge 3vom 21.05.2026
Ein König ohne Reich

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Der Fahnder

Folge 3: Ein König ohne Reich

50 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

Die Prostituierte Monika Lindner wird schwer verletzt aufgefunden. Fabers Recherche führt zu deren Zuhälter Werner Rothmann, der sich durch Flucht nicht gerade weniger verdächtiger macht. Doch Faber ist die Sache zu glatt, zumal auf einige von Rothmanns Etablissements Anschläge verübt worden sind – eine Tatsache, die von Rothmanns Partner sehr gelassen hingenommen wird.

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