Der Fahnder
Folge 11: Kollegentausch
49 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Fabers Assistent Max wird Zeuge eines Banküberfalls. Als er eingreifen will und einer der Täter bei der Schießerei verletzt zu Boden geht, nehmen die übrigen Gangster Max als Geisel und verschwinden. Wenig später fordern sie einen Austausch ihres Kollegen und eine hohe Summe. Faber weiß, dass es offiziell keinen Austausch geben wird und handelt auf eigene Faust.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup