Der Fahnder
Folge 8: Glückliche Zeiten
50 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Die Polizei steht ziemlich blöd da: Bei einem Banküberffall ist der Bankräuber trotz Anwesenheit von starken Polizeikräften entkommen, indem er sich als Geisel getarnt hat und sich im Krankenwagen abtransportieren ließ. Als die Polizei den Trick bemerkte, war der Mann schon über alle Berge. Nur die Beute, die hatte er nicht bei sich.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup