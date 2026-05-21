Der Fahnder
Folge 19: Alleingang
49 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Faber und Max werden zum Schauplatz eines Banküberfalls gerufen. Bei der Verfolgung der Täter spitzt sich die Lage schnell zu, denn die Gangster nehmen die Gäste eines Restaurants als Geiseln, verlangen einen Wagen und freien Abzug.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup