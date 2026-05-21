Der Fahnder
Folge 9: Der Favorit
50 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Bruno Schibilka – intimer Kenner der Trabrennszene und ein guter Bekannter Fabers – wird ermordet. Der Verdacht fällt sofort auf Brunos Freund Moschko. Die beiden hatten sich kurz zuvor im Streit getrennt. Während die Fahndung nach Moschko läuft, recherchiert Faber in eine andere Richtung.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup