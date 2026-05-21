Der Fahnder
Folge 27: Tag der offenen Tür
49 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Faber und sein Chef Rick finden sich in ihrem Büro plötzlich in der Gewalt zweier Geiselgangster. Margot und ihr zu allem entschlossener Partner Lupo verlangen die Freilassung eines gewissen Markowicz – sowie die Bereitstellung einer Million Mark und eines Fluchtautos.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup