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ProSiebenStaffel 2Folge 10vom 29.08.2011
Anna sagt Servus und Carsten ist verwirrt

Anna sagt Servus und Carsten ist verwirrtJetzt kostenlos streamen

Folge 10: Anna sagt Servus und Carsten ist verwirrt

45 Min.Folge vom 29.08.2011Ab 16

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Da hat Carsten aber Augen gemacht, denn mit der Dame hat der (Neu-)Naturbursche nicht gerechnet. Seine Ex-Frau Anna Heesch steht vor den Toren der Alm. Außerdem muss Tessa mal wieder zur Muhprobe antreten. Und nach 10 Tagen auf der Alm ist jetzt auch beim letzten Promi die Hemmung gefallen! Bildrechte: ProSieben/Weychardt, Arne.

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