Folge 10: Anna sagt Servus und Carsten ist verwirrt
45 Min.Folge vom 29.08.2011Ab 16
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Da hat Carsten aber Augen gemacht, denn mit der Dame hat der (Neu-)Naturbursche nicht gerechnet. Seine Ex-Frau Anna Heesch steht vor den Toren der Alm. Außerdem muss Tessa mal wieder zur Muhprobe antreten. Und nach 10 Tagen auf der Alm ist jetzt auch beim letzten Promi die Hemmung gefallen! Bildrechte: ProSieben/Weychardt, Arne.
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Genre:Reality-spielshow, Reality
Altersfreigabe:
16