Folge 12: Nackte Tatsachen und Manni im Makeover
53 Min.Folge vom 31.08.2011Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Maus-Alarm auf der Alm: Möchtegern-Tierschützerin Tessa ist plötzlich gar nicht mehr tierlieb und dreht durch. Anna zeigt indes Haut und zieht die Blicke der Männer auf sich. Und die Muhprobe ist delikat ... Bildrechte: ProSieben/Weychardt, Arne.
Genre:Reality-spielshow, Reality
Altersfreigabe:
12