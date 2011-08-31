Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 12vom 31.08.2011
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Maus-Alarm auf der Alm: Möchtegern-Tierschützerin Tessa ist plötzlich gar nicht mehr tierlieb und dreht durch. Anna zeigt indes Haut und zieht die Blicke der Männer auf sich. Und die Muhprobe ist delikat ... Bildrechte: ProSieben/Weychardt, Arne.

