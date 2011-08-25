Folge 6: Bullen-Reiten und Glatzen-Panik
45 Min.Folge vom 25.08.2011Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Da ist sie wohl selbst Schuld: Nach ihrem Ausriss wollen die Zuschauer Gina-Lisa im Kuhmist sehen! Das It-Girl muss in der Sendung in die Muhprobe "Mist-Rodeo". Tessa fallen die Haar aus, Manni gibt bekannte Sex-Details preis - außerdem lästert jeder über jeden und alle streiten sich!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality-spielshow, Reality
Altersfreigabe:
12