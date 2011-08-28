Folge 9: Ein Kommen und Gehen
55 Min.Folge vom 28.08.2011Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Gina-Lisa hat die Alm verlassen, doch das ist kein Grund für Tessa, mit den Zickereien aufzuhören. Von den Zuschauern bekommt sie die Quittung: Muhprobe! Manni legt inzwischen Rolf rein und mit Anna Heesch steht die neue Alm-Bewohnerin fest ... Bildrechte: ProSieben/Weychardt, Arne.
