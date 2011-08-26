Folge 7: Und täglich grüßt der Zickenkrieg
44 Min.Folge vom 26.08.2011Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Gestern hat Gina-Lisa hat die Muhprobe bestanden und dafür gab es ein tolle Belohnung: reichlich Alkohol? Steigte gestern eine große Sause? Was ist alles nach dem Resümee von Daniel Aminati passiert? Wie wird Gina-Lisa die nächste Muhprobe überstehen? Während sich gestern alle wieder lieb hatten, ist heute mal wieder Streit angesagt. Egal ob Gina-Lisa gegen Tessa, Tessa gegen Carsten oder wieder Gina-Lisa gegen Tessa, der Zickenkrieg nimmt einfach kein Ende! Bildrechte: ProSieben/Weychardt, Arne.
Genre:Reality-spielshow, Reality
Altersfreigabe:
12