Folge 5: Flucht von der Alm
43 Min.Folge vom 24.08.2011Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Gina hat die Schnauze voll und macht Tessa bei einer Spontan-Attacke klar, was sie von ihr hält. Aber was war der Grund für den großen Stunk? Ein Kissen war Schuld. Nachdem Rolf bereits wegen der Belohnung ausgerastet ist, packen der Wahlfranzose, Gina Lisa und der Checker ihre Sachen und machen sich davon in die Dunkelheit! Vom Weg abgekommen, kehrt das Trio wieder auf die Promi-Hütte zurück. Eine Rückkehr mit offenen Armen? Das sieht anders aus. Wie geht es jetzt zwischen Gina-Lisa und Tessa weiter?
Genre:Reality-spielshow, Reality
Altersfreigabe:
12