ProSiebenStaffel 2Folge 13vom 01.09.2011
Manni ist der Alm-Held

Manni ist der Alm-Held

Folge 13: Manni ist der Alm-Held

46 Min.Folge vom 01.09.2011Ab 12

Manni wird zur Muhprobe "Alpenmenü" gewählt. Die Prüfung zu der Tessa gestern nicht antreten wollte. Aber auf Manni ist Verlass, er verzehrt alles! Außerdem wird endlich das kleine Kalb geboren - doch Kuhliebhaber Carsten verpasst das Ereignis ...

