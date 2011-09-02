Folge 14: Tyrann Tessa
64 Min.Folge vom 02.09.2011Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Die Zeit auf der Hütte neigt sich für die Alm-Bewohner zum Ende. In der großen Alm-Olympiade haben sie die Chance, noch einmal zu zeigen, wer das Zeug zum Alm-König oder Alm-Königin hat. Außerdem: Tessa ist Chefin des Tages, Probleme mit dem Kälbchen und Fußballweisheiten von Werner Lorant ... Bildrechte: ProSieben/Weychardt, Arne.
Genre:Reality-spielshow, Reality
Altersfreigabe:
12