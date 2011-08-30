Folge 11: Der Checker sorgt für Chaos
54 Min.Folge vom 30.08.2011Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Chaos pur! Der Checker hat keinen Plan! Er benimmt sich zwar gerne wie der Chef - aber wehe er ist es wirklich... Der Checker hatte heute das Sagen auf der Alm - und prompt geht es drunter und drüber. Klar, dass da der nächste Streit mit dem Öhi nicht lange auf sich warten lässt ... Bildrechte: ProSieben/Weychardt, Arne.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality-spielshow, Reality
Altersfreigabe:
12