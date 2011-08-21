Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 2vom 21.08.2011
Ein richtiges Donnerwetter

Ein richtiges DonnerwetterJetzt kostenlos streamen

Folge 2: Ein richtiges Donnerwetter

44 Min.Ab 12

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Eigentlich kann den Huber Josef nichts aus der Ruhe bringen. Doch Großmaul Checker schafft es mit seiner oft respektlosen Art sogar, den gutmütigen Alm-Öhi zur Weißglut zu treiben. Außerdem gibt's Gezicke von Tessa und Der Checker wird bei der Muhprobe zu Tisch gebeten: Lecker, das Alpenmenü!

