Folge 2: Ein richtiges Donnerwetter
44 Min.Folge vom 21.08.2011Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Eigentlich kann den Huber Josef nichts aus der Ruhe bringen. Doch Großmaul Checker schafft es mit seiner oft respektlosen Art sogar, den gutmütigen Alm-Öhi zur Weißglut zu treiben. Außerdem gibt's Gezicke von Tessa und Der Checker wird bei der Muhprobe zu Tisch gebeten: Lecker, das Alpenmenü!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality-Spielshow, Reality
Altersfreigabe:
12