ProSiebenStaffel 2Folge 4vom 23.08.2011
Folge 4: Love is everywhere

63 Min.Folge vom 23.08.2011Ab 12

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Piep piep piep, wir haben uns alle so lieb! Naja, nicht alle, aber der Checker und Gina-Lisa haben sich auf jeden Fall lieb... Ob das jetzt was ernstes ist, mal sehen! Außerdem muss Tessa in den Schweinetrog, nach so viel Rumgezicke war das klar.

