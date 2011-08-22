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ProSiebenStaffel 2Folge 3vom 22.08.2011
Liebesgrüße von der Alm

Liebesgrüße von der AlmJetzt kostenlos streamen

Folge 3: Liebesgrüße von der Alm

44 Min.Folge vom 22.08.2011Ab 12

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Auch am 3. Tag geht's rund auf der Alm. Gina-Lisa spricht klartext über ihren unfreiwilligen Porno. Tessa macht mal wieder viel Lärm um nichts und Manni Ludolf weiht Rolf Scheider in die Geheimnisse des Landlebens ein - und auch die Gefahren: Hüte dich vor den Schnitzelbiestern a.k.a. Schweine.

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