Folge 3: Liebesgrüße von der Alm
44 Min.Folge vom 22.08.2011Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Auch am 3. Tag geht's rund auf der Alm. Gina-Lisa spricht klartext über ihren unfreiwilligen Porno. Tessa macht mal wieder viel Lärm um nichts und Manni Ludolf weiht Rolf Scheider in die Geheimnisse des Landlebens ein - und auch die Gefahren: Hüte dich vor den Schnitzelbiestern a.k.a. Schweine.
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Genre:Reality-Spielshow, Reality
Altersfreigabe:
12