Folge 15: Das große Finale
134 Min.Folge vom 03.09.2011Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - 2 Wochen haben die Promis als Selbstversorger in einer Südtiroler Berghütte verbracht - ohne Strom und fließend Wasser. Jetzt heißt es Abschiednehmen vom Bauernleben. Doch bevor sie die Heimreise antreten, krönen die Zuschauer noch ihren Almkönig ... Bildrechte: ProSieben/Weychardt, Arne.
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Genre:Reality-Spielshow, Reality
Altersfreigabe:
12