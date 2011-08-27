Folge 8: Verrückte Hühner
48 Min.Folge vom 27.08.2011Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Tessa spielt verrücktes Huhn und entpuppt sich nicht nur als Obstliebhaberin, sondern auch als Tierschützerin. Gina-Lisa verlässt "Die Alm" mit dem Notarzt, denn sie ist zu plagt eine Erkältung - angeblich. Ihre Alm-Kollegen sind ziemlich sauer ... Bildrechte: ProSieben/Weychardt, Arne.
Genre:Reality-spielshow, Reality
Altersfreigabe:
12