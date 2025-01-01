Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Drachenjäger

RiCStaffel 1Folge 25
Der Märchenprinz

Folge 25: Der Märchenprinz

24 Min.

Gwizdo und Lian Chu werden aus der Herberge verbannt, da der Märchenprinz dort sein Lager aufschlägt. Gwizdo kommt zwar schnell dahinter, dass dessen vorgeblich edle und uneigennützige Taten in Wahrheit von einem skrupellosen Manager gesteuert werden, der viel Geld mit dem Verkauf von Fan-Artikeln verdient. Der wiederum stellt Gwizdo erst einmal kalt und überredet Lian Chu, den Prinzen zu begleiten. Findet Gwizdo seinen Freund wieder und gelingt es ihm, die Machenschaften des Managers aufzudecken?

