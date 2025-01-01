Staffel 1Folge 25
Der MärchenprinzJetzt kostenlos streamen
Die Drachenjäger
Folge 25: Der Märchenprinz
24 Min.
Gwizdo und Lian Chu werden aus der Herberge verbannt, da der Märchenprinz dort sein Lager aufschlägt. Gwizdo kommt zwar schnell dahinter, dass dessen vorgeblich edle und uneigennützige Taten in Wahrheit von einem skrupellosen Manager gesteuert werden, der viel Geld mit dem Verkauf von Fan-Artikeln verdient. Der wiederum stellt Gwizdo erst einmal kalt und überredet Lian Chu, den Prinzen zu begleiten. Findet Gwizdo seinen Freund wieder und gelingt es ihm, die Machenschaften des Managers aufzudecken?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Drachenjäger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment