Staffel 1Folge 4
Die Drachenjäger
Folge 4: Rogers Rückkehr
24 Min.
Der totgeglaubte Roger steht plötzlich vor der Tür. Doch nicht alle sind glücklich darüber. Gwizdo muss sich das Zimmer mit ihm teilen und wird ständig wegen Rogers Schulden genervt. Gwizdo will Roger als Betrüger entlarven.
Die Drachenjäger
