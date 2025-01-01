Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Drachenjäger

RiCStaffel 1Folge 15
Unerwünschte Gäste

Unerwünschte GästeJetzt kostenlos streamen

Die Drachenjäger

Folge 15: Unerwünschte Gäste

24 Min.

Jeanneline geht auf Ehemannjagd! Nur mühsam kann Gwizdo ihr einreden, dass nicht er, sondern ein neuer Gast in der Herberge der Auserwählte sein soll. Doch als der angeblich schwerreiche Kaufmann Otis Knickerbocker von Jeanneline verlangt, sie solle als erstes die beiden Drachenjäger zum Teufel jagen, muss Gwizdo umdenken. Um den Heiratskandidaten weg zu ekeln, setzt er genauso kleine wie garstige Drachen in der Herberge aus, die dort allerlei Verwüstungen anrichten...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Drachenjäger
RiC

Die Drachenjäger

Alle 1 Staffeln und Folgen