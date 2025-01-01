Staffel 1Folge 15
Die Drachenjäger
Folge 15: Unerwünschte Gäste
24 Min.
Jeanneline geht auf Ehemannjagd! Nur mühsam kann Gwizdo ihr einreden, dass nicht er, sondern ein neuer Gast in der Herberge der Auserwählte sein soll. Doch als der angeblich schwerreiche Kaufmann Otis Knickerbocker von Jeanneline verlangt, sie solle als erstes die beiden Drachenjäger zum Teufel jagen, muss Gwizdo umdenken. Um den Heiratskandidaten weg zu ekeln, setzt er genauso kleine wie garstige Drachen in der Herberge aus, die dort allerlei Verwüstungen anrichten...
Die Drachenjäger
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment