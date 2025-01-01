Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Drachenjäger

RiCStaffel 1Folge 5
Der falsche Pater

Der falsche PaterJetzt kostenlos streamen

Die Drachenjäger

Folge 5: Der falsche Pater

24 Min.

In einer Kiste Maiskolben findet Zaza eine Ausschreibung für einen Drachentötungsauftrag. Dabei ist auch eine Landkarte. Diese behält Zaza, um Gwizdo und Lian Chu dazu zu zwingen, sie mit auf die Jagd zu nehmen. Aber Jeanneline erlaubt es ihr nicht. Zaza versteckt sich im Flugschrauber und kommt erst heraus, als sie schon weit genug von der Taverne entfernt sind. Sie hat die Karte zerrissen, damit sie sie nicht nach Hause schicken können...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Drachenjäger
RiC

Die Drachenjäger

Alle 1 Staffeln und Folgen