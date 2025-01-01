Staffel 1Folge 5
Die Drachenjäger
Folge 5: Der falsche Pater
24 Min.
In einer Kiste Maiskolben findet Zaza eine Ausschreibung für einen Drachentötungsauftrag. Dabei ist auch eine Landkarte. Diese behält Zaza, um Gwizdo und Lian Chu dazu zu zwingen, sie mit auf die Jagd zu nehmen. Aber Jeanneline erlaubt es ihr nicht. Zaza versteckt sich im Flugschrauber und kommt erst heraus, als sie schon weit genug von der Taverne entfernt sind. Sie hat die Karte zerrissen, damit sie sie nicht nach Hause schicken können...
Die Drachenjäger
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
