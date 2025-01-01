Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Drachenjäger

RiCStaffel 1Folge 11
Mit Jeanneline auf Drachenjagd

Folge 11: Mit Jeanneline auf Drachenjagd

24 Min.

Ein nobler Herr gibt Jeanneline den Auftrag, das Festmahl für die Hochzeit seiner Tochter zu zubereiten. Es soll Weißheiß - Drache geben, doch der ist nur gut, wenn man ihn ganz frisch zubereitet. So muss Jeanneline mit Gwizdo und Lian Chu auf Drachenjagd gehen. Gwizdos Begeisterung hält sich in Grenzen und Jeanneline verlässt ihre "Taverne zum schnarchenden Drachen" nur ungern...

