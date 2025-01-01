Staffel 1Folge 11
Die Drachenjäger
Folge 11: Mit Jeanneline auf Drachenjagd
24 Min.
Ein nobler Herr gibt Jeanneline den Auftrag, das Festmahl für die Hochzeit seiner Tochter zu zubereiten. Es soll Weißheiß - Drache geben, doch der ist nur gut, wenn man ihn ganz frisch zubereitet. So muss Jeanneline mit Gwizdo und Lian Chu auf Drachenjagd gehen. Gwizdos Begeisterung hält sich in Grenzen und Jeanneline verlässt ihre "Taverne zum schnarchenden Drachen" nur ungern...
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment