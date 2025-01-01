Staffel 1Folge 16
Die Drachenjäger
Folge 16: Der Kiwajel-Stoß
24 Min.
Gwizdo ist der Raserei nahe: seit einiger Zeit werden ihm und Lian Chu sämtliche Aufträge von einem geheimnisvollen Konkurrenten weggeschnappt. Selbst auf einer abgelegenen Insel schaffen es die beiden nicht, dem Rivalen zuvor zu kommen. Doch die Drachen, denen sich die Jäger dort gegenüber sehen, erfordern Teamwork bei der Jagd: so tun sich Lian Chu und der Fremde zusammen. Doch nach dem erfolgreichen Kampf mit den Ungeheuern stellt Lian Chu fest, dass der Unbekannte weder männlich noch unbekannt ist...
Die Drachenjäger
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment