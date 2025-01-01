Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 17
Die Drüse des Mimikars

Folge 17: Die Drüse des Mimikars

24 Min.

Lian Chu wird bei einem Jagdunfall mit Drachengift infiziert. Dieses Gift droht nun, Lian Chus ganzen Körper allmählich zu lähmen. Das einzige Mittel dagegen ist das Drüsensekret des Mimikars, eines riesigen Drachen, von dem nur noch ein einziges Exemplar existiert. Nun hat Gwizdo die unangenehme Aufgabe, sich als heldenhafter Drachenjäger zu betätigen. Und das wird nicht leichter dadurch, dass die örtlichen Eingeborenen den Drachen als heiliges Tier verehren...

