Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Drachenjäger

RiCStaffel 1Folge 20
Ein Kinderspiel

Ein KinderspielJetzt kostenlos streamen

Die Drachenjäger

Folge 20: Ein Kinderspiel

24 Min.

Zaza, die unbedingt Drachenjägerin werden will, lässt sich auf eine geheimnisvolle Insel locken. Schnell muss sie feststellen, dass sie an einen unheimlichen Ort geraten ist. Gwizdo und Lian Chu werden von Jeanneline ebenfalls dorthin geschickt, um Zaza zurück zu holen. Vor Ort erkennt Lian Chu, dass auf dieser Insel kein Drache sein Unwesen treibt, sondern dass die ganze Insel aus einem Drachen besteht - und ein Entkommen fast unmöglich erscheint...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Drachenjäger
RiC

Die Drachenjäger

Alle 1 Staffeln und Folgen