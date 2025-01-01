Staffel 1Folge 20
Die Drachenjäger
Folge 20: Ein Kinderspiel
24 Min.
Zaza, die unbedingt Drachenjägerin werden will, lässt sich auf eine geheimnisvolle Insel locken. Schnell muss sie feststellen, dass sie an einen unheimlichen Ort geraten ist. Gwizdo und Lian Chu werden von Jeanneline ebenfalls dorthin geschickt, um Zaza zurück zu holen. Vor Ort erkennt Lian Chu, dass auf dieser Insel kein Drache sein Unwesen treibt, sondern dass die ganze Insel aus einem Drachen besteht - und ein Entkommen fast unmöglich erscheint...
Die Drachenjäger
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment