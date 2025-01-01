Staffel 1Folge 12
Die Drachenjäger
Folge 12: Der seltsame Geschmack der Kokomak
24 Min.
Die drei Drachenjäger sitzen mit einem Chamäleon Drache auf einer Insel fest. Er nimmt die Farben der Umgebung so perfekt an und seine Angriffe aus dem Hinterhalt machen den Job fast unmöglich. Das bringt Gwizdo dazu, über seine Zukunft nachzudenken. Gwizdo ist so am Grübeln, das Lian Chu nicht nur die Drachenjagd allein machen muss, sondern auch die Verträge aushandeln...
Die Drachenjäger
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment