Die Drachenjäger

RiCStaffel 1Folge 12
Der seltsame Geschmack der Kokomak

Der seltsame Geschmack der Kokomak

Folge 12: Der seltsame Geschmack der Kokomak

24 Min.

Die drei Drachenjäger sitzen mit einem Chamäleon Drache auf einer Insel fest. Er nimmt die Farben der Umgebung so perfekt an und seine Angriffe aus dem Hinterhalt machen den Job fast unmöglich. Das bringt Gwizdo dazu, über seine Zukunft nachzudenken. Gwizdo ist so am Grübeln, das Lian Chu nicht nur die Drachenjagd allein machen muss, sondern auch die Verträge aushandeln...

