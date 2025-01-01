Staffel 1Folge 14
Die Drachenjäger
Folge 14: Der böse Blick
24 Min.
Als die Drachenjäger eines Tages zur Herberge zurückkehren, finden sie dort alles Leben erstarrt und schlafend vor. Nur der halb blinde Heiler Kao ist noch wach. Von ihm erfahren Gwizdo und Lian Chu, dass auf einer fernen Insel ein Drache existiert, der für solche Phänomene verantwortlich ist. Lian Chu gelingt es schließlich, den Drachen zu besiegen und das Gegenmittel zu finden. Doch leider haben die Geretteten alles vergessen - und speziell Jeannelines Dankbarkeit hält sich in engen Grenzen...
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
