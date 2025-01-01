Staffel 1Folge 6
Die Drachenjäger
Folge 6: Die Nebelinsel
24 Min.
Gwizdo und Lian Chu werden von einer Gruppe Mönchen beauftragt, einen gefährlichen Drachen zu verjagen. Der Drache hindert die Mönche daran auf die Insel des Nebels zu gelangen, wo ihre Rübenplantage ist. Unsere Helden genießen das seltsame Leben der Mönche, deren Essen und ihrer unterschiedlichen philosophischen Ansätze über kreisförmige und runden Wesen.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment