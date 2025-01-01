Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Drachenjäger

RiCStaffel 1Folge 6
Die Nebelinsel

Die NebelinselJetzt kostenlos streamen

Die Drachenjäger

Folge 6: Die Nebelinsel

24 Min.

Gwizdo und Lian Chu werden von einer Gruppe Mönchen beauftragt, einen gefährlichen Drachen zu verjagen. Der Drache hindert die Mönche daran auf die Insel des Nebels zu gelangen, wo ihre Rübenplantage ist. Unsere Helden genießen das seltsame Leben der Mönche, deren Essen und ihrer unterschiedlichen philosophischen Ansätze über kreisförmige und runden Wesen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Drachenjäger
RiC

Die Drachenjäger

Alle 1 Staffeln und Folgen