Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Drachenjäger

RiCStaffel 1Folge 13
Das Zusammentreffen der drei Monde

Das Zusammentreffen der drei MondeJetzt kostenlos streamen

Die Drachenjäger

Folge 13: Das Zusammentreffen der drei Monde

24 Min.

Ohne eine Nachricht zu hinterlassen verschwindet Lian Chu über Nacht. In der "Taverne zum schnarchenden Drachen" ist man völlig ratlos und es taucht auch noch ein Herr auf, der den Drachenjägern den Job ihres Lebens anbietet. Da geht Gwizdo ein Licht auf: Der Jahrestag an dem Lian Chu alles verloren hat steht vor der Tür. Ein Drache hatte damals sein komplettes Dorf und mit ihm fast alle Bewohner zerstört.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Drachenjäger
RiC

Die Drachenjäger

Alle 1 Staffeln und Folgen