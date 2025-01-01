Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 1
Folge 1: Der Mutterdrache

24 Min.Ab 6

Eines Abends zieht eine Drachemutter mit ihren Kücken auf das Dach von Jeanneline's "Taverne zum schnarchenden Drachen". Gwizdo und Lian Chu, die sich eigentlich gerade auf den Weg zu einem luxuriösen Auftrag machen wollen, sitzen jetzt fest. Sobald sie die Haustür aufmachen, greift die Drachenmutter an. Deshalb handelt Gwizdo mit Jeanneline einen Vertrag aus.

