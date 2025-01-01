Staffel 1Folge 1
Die Drachenjäger
Folge 1: Der Mutterdrache
24 Min.Ab 6
Eines Abends zieht eine Drachemutter mit ihren Kücken auf das Dach von Jeanneline's "Taverne zum schnarchenden Drachen". Gwizdo und Lian Chu, die sich eigentlich gerade auf den Weg zu einem luxuriösen Auftrag machen wollen, sitzen jetzt fest. Sobald sie die Haustür aufmachen, greift die Drachenmutter an. Deshalb handelt Gwizdo mit Jeanneline einen Vertrag aus.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
