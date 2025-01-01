Staffel 1Folge 8
Die Drachenjäger
Folge 8: Die Frauen von Amazonien
24 Min.
Amazonien wird von einer Frau regiert. Ihre Kinder wurden von einem Drachen gestohlen. Lian Chu und Gwizdo machen sich auf die Jagd nach dem Drachen und stellen fest, dass die Bestie ein mechanisches Monster ist.
Die Drachenjäger
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment